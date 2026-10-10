Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 73%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, y la humedad en el ambiente podría generar una sensación de frescura durante la jornada. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, con cielo nublado. El lunes 12 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, nuevamente con cielo nublado. El miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas.