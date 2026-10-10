Colectividades en Rosario: “Es la fiesta más importante de la ciudad y de la región”

La ciudad de Rosario vive este fin de semana una nueva edición de la Noche de Colectividades, una propuesta que reúne a 32 instituciones en 20 espacios simultáneos y permite acercarse a las tradiciones, la gastronomía y las expresiones culturales de distintas comunidades de inmigrantes.

En diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario, el director de Colectividades y Migraciones de la Municipalidad, Gastón Rodrigo Torres, destacó la convocatoria de la iniciativa y adelantó detalles de la Fiesta Nacional de las Colectividades, prevista del 6 al 15 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera.

“Es la fiesta más importante de la ciudad y de la región. Requiere de mucha organización y de mucho compromiso”, afirmó el funcionario, quien explicó que los preparativos comienzan cada año en marzo.

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La Noche de Colectividades se realiza desde 2011 y constituye una antesala del tradicional encuentro de noviembre. En esta edición participan 32 instituciones distribuidas en 20 sedes, donde los visitantes pueden disfrutar de espectáculos, propuestas culturales y platos típicos.

“La idea es mostrar todo lo bueno que hacen las colectividades durante el año en sus propias sedes. Hay muchas cosas que, por la magnitud de la fiesta de noviembre, no se pueden mostrar ni contar”, explicó Torres.

El funcionario precisó que las actividades están destinadas a toda la familia y que las propuestas gastronómicas incluyen distintas modalidades: consumo en las sedes, retiro de pedidos y, en algunos casos, entrega a domicilio.

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Además, recordó que el municipio viene impulsando encuentros culturales durante otros momentos del año. Como ejemplo mencionó la primera edición de Italia Vive en Rosario, realizada el 9 de agosto en el Parque de las Colectividades.

La fiesta de noviembre y la preocupación por las lluvias

Torres confirmó que la Fiesta Nacional de las Colectividades se desarrollará del 6 al 15 de noviembre, con aproximadamente 40 stands en el Parque Nacional a la Bandera.

Las fechas están definidas, aunque las autoridades trabajan en protocolos ante eventuales contingencias meteorológicas.

“Este año, con el fenómeno de El Niño, estamos mucho más atentos y trabajando codo a codo para protocolizar alguna situación que podamos tener”, señaló.

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Consultado sobre las frecuentes lluvias que coinciden con la celebración, el director descartó las creencias populares que vinculan el mal tiempo con determinadas comunidades.

“La explicación es que noviembre es un mes lluvioso”, sostuvo, y recordó que la fiesta solamente se trasladó a diciembre en dos oportunidades, por la realización del Congreso Internacional de la Lengua Española y el Rally Dakar.

La convivencia entre culturas y el trabajo de las instituciones

Durante la entrevista, Torres también destacó el papel de las colectividades en la construcción de la identidad rosarina y su capacidad para sostener vínculos entre comunidades con diferentes orígenes.

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“Rosario es una ciudad de inmigrantes y siempre ha sabido trabajar con sus instituciones, que han ido forjando el destino de la ciudad”, expresó.

En ese sentido, subrayó que existen entidades con más de 130, 140 y hasta 150 años de historia, que mantienen actividades culturales y sociales a lo largo de todo el año.

Al referirse a las comunidades con mayor convocatoria, mencionó al Club Sirio y la Sociedad Libanesa, además de distintas instituciones italianas y el Centro Navarro.

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“Hay colectividades que tienen un gran atractivo popular. Muchas realizan una actividad pública mensual y a veces no nos enteramos. Ese trabajo durante todo el año hace que después, en noviembre, veamos una fiesta con tanto público”, explicó.

Finalmente, Torres recordó que la programación completa de la Noche de Colectividades puede consultarse en rosario.gob.ar/colectividades, donde se encuentra disponible un mapa interactivo con las sedes participantes y sus respectivas propuestas gastronómicas, culturales y artísticas.

Entrevista Jonatan Raimundo.