Independiente se enfrenta a Talleres de Córdoba buscando recuperar el rumbo tras una dura derrota

Independiente visitará este domingo a Talleres de Córdoba, en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La intención del "Rojo" es recuperarse tras la reciente y dolorosa derrota sufrida ante Instituto.

El partido, que dará inicio a las 21:30, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro para este encuentro será Sebastián Zunino, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.

Independiente llega a este encuentro con un clima de incertidumbre, ya que en la última jornada sufrió una contundente goleada por 4-1 en su propia casa ante Instituto de Córdoba. A pesar de ocupar el octavo lugar en la Zona A con 17 puntos y mantenerse en los puestos de playoffs, la imagen dejada en su última presentación ha generado preocupación entre los aficionados, además de poner en duda la continuidad de su director técnico, el brasileño Jadson Viera.

Por otro lado, Talleres de Córdoba atraviesa un semestre complicado y se encuentra entre los peores equipos en el actual Torneo Clausura. Los dirigidos por Omar de Felippe, quien asumió el cargo tras la salida de Jorge Sampaoli, están ubicados en la última posición de la Zona A con apenas ocho puntos.

Posibles alineaciones y detalles del partido

En cuanto a las formaciones, Talleres podría alinearse con Ezequiel Unsain; Gabriel Báez, Román Riquelme, Matías Catalán, Augusto Schott; Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; y Diego Valoyes, bajo la dirección de Omar de Felippe.

Por su parte, Independiente podría presentar a Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Miguel Arrayago, Sebastián Valdéz, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Ezequiel Ávila, dirigidos por Jadson Viera.