Día de las Películas Familiares en Rosario: invitan a compartir videos caseros en el cine Lumière

El cine Lumière de Rosario realizará este sábado, a las 18, una nueva edición del Día de las Películas Familiares, una propuesta con entrada gratuita que invita a recuperar filmaciones caseras y proyectarlas en pantalla grande. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Luciano Redígonda, programador del Punto Audiovisual del cine, explicó que la iniciativa busca poner en valor los recuerdos personales y la memoria visual de la ciudad.

La actividad se realiza en distintas ciudades del mundo desde hace varios años y tiene como antecedente el Home Movie Day. La propuesta permite que vecinos acerquen registros de cumpleaños, viajes, reuniones familiares y celebraciones, además de archivos históricos o imágenes de lugares de Rosario que ya no existen. La jornada comenzará a las 18 en el cine Lumière, ubicado en Vélez Sarsfield 1027, con acceso libre y gratuito.

Quienes quieran participar pueden llevar materiales en VHS, DVD, MiniDV y distintos formatos fílmicos, como Super 8, 8 milímetros y 16 milímetros. La proyección se organiza por orden de llegada y no es necesario conocer el contenido de las grabaciones: también se pueden acercar rollos antiguos cuyo material nunca se haya visto. La condición es que sean registros familiares, de la ciudad o archivos audiovisuales, y no películas comerciales.

Redígonda explicó que las filmaciones se comparten en fragmentos para que todos puedan tener la oportunidad de mostrar sus recuerdos. Si alguien lleva un video extenso, como un cumpleaños de 15 que dura varias horas, se selecciona una parte en coordinación con la persona que lo aporta. La duración total de la actividad dependerá de la cantidad de material que acerquen los participantes.

Uno de los aspectos más emotivos de la jornada es la posibilidad de reencontrarse con personas, lugares y momentos que quedaron registrados hace décadas. “Todos los años en Home Movie Day, la gente de golpe se encuentra con familiares fallecidos o con otra época de su vida y es muy emocionante”, contó el programador. Además, quienes llevan sus filmaciones pueden compartir sus historias y ayudar al público a comprender lo que aparece en las imágenes.

La invitación también está abierta a quienes no tengan material para proyectar y quieran asistir como espectadores. Según explicó Redígonda, la propuesta permite descubrir registros únicos y recuperar parte de la historia colectiva. La actividad se vincula, además, con el trabajo de la Cinemateca Municipal, que funciona en el cine Lumière y conserva más de 15.000 documentos audiovisuales, con el objetivo de preservar la memoria de Rosario.

Entrevista de Jonatan Raimundo.