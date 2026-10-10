Taiwán refuerza su defensa militar para mantener la estabilidad en medio de tensiones con China

FOTO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, defendió el histórico incremento en el presupuesto de defensa de la isla.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, defendió en la mañana de este sábado el histórico incremento en el presupuesto de defensa de la isla y aclaró que la medida no busca "provocar" a China, sino disuadir un conflicto armado en el estrecho.

Durante su discurso oficial con motivo del Día Nacional, el mandatario enfatizó que el fortalecimiento militar de Taipéi es una herramienta clave para resguardar la estabilidad regional. Según explicó el jefe de Estado, la inversión en capacidades de autodefensa tiene como objetivo final blindar la paz y garantizar que un eventual diálogo político con Pekín ocurra bajo condiciones de estricta paridad y dignidad.

Con estas declaraciones, Lai buscó neutralizar las críticas externas y separar la política de seguridad isleña de cualquier intención belicista o de confrontación directa. La postura del Ejecutivo coincide con la reciente aprobación, efectuada en agosto pasado, de un proyecto financiero militar sin precedentes para el año 2027.

La propuesta contempla una partida presupuestaria récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses, una cifra que equivale aproximadamente a 35.042 millones de dólares estadounidenses.

Este ambicioso plan de gasto representa el 3,01 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la isla, consolidando una tendencia de inversión orientada a la modernización de sus fuerzas armadas. Asimismo, el proyecto de ley implica un notable incremento del 18 % en comparación con los fondos asignados para el ejercicio del año anterior.

La inyección de capital se enmarca en la estrategia de Taipéi para robustecer su infraestructura de seguridad ante el incremento de las presiones de la República Popular China. El régimen de Pekín mantiene su reclamo soberano sobre el territorio insular, al cual califica de manera reiterada como una "parte inalienable" de su geografía nacional.

A pesar del respaldo del gabinete presidencial, la iniciativa económica todavía debe superar un complejo filtro legislativo antes de su implementación definitiva. El proyecto de presupuesto militar necesita recibir el visto bueno del Parlamento de Taiwán, un escenario político que anticipa intensos debates en las próximas semanas.

El trámite parlamentario representa el mayor desafío inmediato para la administración de Lai Ching-te, debido a la composición actual de la cámara. Las fuerzas de la oposición política retienen una ajustada mayoría de escaños en el Legislativo, lo que obligará al oficialismo a buscar consensos para destrabar los fondos de defensa.