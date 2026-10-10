La caída de la natalidad: "Pasamos de una sociedad de nietos a una sociedad de abuelos"

La Argentina atraviesa una transformación demográfica marcada por la caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida. En la última década, la cantidad de nacimientos se redujo casi a la mitad, una tendencia que plantea desafíos para el sistema jubilatorio, la educación, la salud y el mercado laboral. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, el economista y especialista en demografía Rafael Rofman analizó este fenómeno y presentó su libro La Revolución Demográfica, escrito junto con Carola Napoletta.

“Fuimos de a poquito cambiando de esta sociedad en la que nacíamos mucho y vivíamos poco a una sociedad en la que nacemos poco y vivimos mucho”, explicó Rofman. Según sostuvo, esta transformación está vinculada con mejores condiciones de vida, mayor acceso a la educación y más derechos y oportunidades para las mujeres. “Las ciudades que progresan, las ciudades más desarrolladas, más ricas, tienen menos nacimientos y menos muertes”, señaló, y consideró que se trata de síntomas de progreso. Sin embargo, advirtió que la velocidad de los cambios en Argentina durante los últimos años generó preocupación y volvió necesario discutir sus consecuencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El especialista también describió cómo esta tendencia modifica la estructura de las familias. Como ejemplo, comparó su propia infancia en Rosario con la de su nieto: mientras él tenía tres abuelos, dos hermanas y tres primos, el niño tiene cuatro abuelos y cuatro bisabuelos, pero no tiene primos. “Hemos pasado de una sociedad de nietos a una sociedad de abuelos”, resumió. Para Rofman, este cambio obliga a repensar la organización social y los sistemas previsional y sanitario, además del mercado de trabajo y las ciudades. “Tenemos que empezar a responder a estos desafíos ahora”, advirtió, porque las reformas requieren años para mostrar resultados.

Uno de los principales desafíos es el financiamiento de las jubilaciones, ya que cada vez habrá más adultos mayores en relación con la población en edad de trabajar. Para Rofman, la respuesta pasa por aumentar la productividad: “Si tengo menos gente para mantener a más gente, lo que necesito y la única respuesta posible es que los que están en edad activa, que son menos, sean mucho más productivos”. También cuestionó el diseño del sistema previsional argentino, al que describió como costoso e ineficiente. “Es caro y las jubilaciones son malas”, afirmó, y señaló que existen alrededor de 200 regímenes de excepción, que generan diferencias en las condiciones de acceso a los beneficios.

En materia educativa, el economista planteó que la disminución de la cantidad de alumnos puede convertirse en una oportunidad para mejorar los aprendizajes. Según estimó, en 2035 ingresarán a las escuelas secundarias aproximadamente la mitad de los estudiantes que lo hacen actualmente. “Hemos logrado que prácticamente todos los chicos vayan a la escuela; lo que no hemos logrado es que aprendan”, sostuvo. En ese marco, consideró que la reducción de la matrícula permitiría destinar más recursos a la capacitación docente, las escuelas de tiempo completo y la tecnología, en lugar de concentrar los esfuerzos en ampliar la cobertura. Además, remarcó que una mejor educación será fundamental para formar trabajadores más productivos y sostener los sistemas de jubilaciones y salud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rofman también advirtió que el cambio demográfico tendrá consecuencias para las empresas, tanto por las modificaciones en la demanda como por la composición de sus trabajadores. “Claramente hay que incluir la demografía en el pensamiento de quienes manejan negocios”, afirmó. Como ejemplo, explicó que las compañías deberán adaptarse a un mercado con menos niños y más adultos mayores, al mismo tiempo que tendrán que coordinar equipos con distintas generaciones. No obstante, insistió en que la transformación no debe interpretarse únicamente como una crisis: “Tenemos el resultado que nos va bien y el resultado que nos va bien es que vivimos más tiempo, tenemos menos hijos y somos más viejos, por suerte ocurre eso”.

Finalmente, el especialista destacó que Argentina todavía tiene tiempo para prepararse, aunque remarcó la necesidad de actuar con anticipación y planificación. “No es dramático, pero pasa que hacerlo lleva tiempo. Entonces lo que tiene que hacer es empezárselo ya”, afirmó. También señaló que no existe una solución sencilla para revertir la caída de los nacimientos y que los subsidios destinados a incentivar la natalidad suelen tener poco impacto. Para Rofman, el desafío consiste en adaptar las políticas públicas y las organizaciones a una sociedad que ya está cambiando.

Entrevista de Jonatan Raimundo.