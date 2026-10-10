Nono: la leyenda de dos montañas y las rarezas de un pueblo único

*Por Pancho Marchiaro.

En "Fuera de Foco" evitamos las vulgaridades por exigencia de Cadena 3, pero en esta ocasión vamos a hablar de las dos tetas serranas más grandes de Córdoba. Y no se trata de una provocación gratuita, sino de una historia que nos lleva directamente a Nono, un pequeño pueblo ubicado en la puerta de ingreso al Valle de Traslasierra, donde hasta las montañas tienen algo para contar.

Para empezar, hay que aclarar que Nono no es un italianicismo, como alguno podría imaginar. Su nombre proviene de la palabra indígena "Ñuñu", que significa "senos". Y detrás de esa denominación aparece una antigua leyenda de los comechingones, el pueblo originario que habitaba esta región mucho antes de que llegaran los españoles.

Cuentan que uno de los conquistadores intentó secuestra a la esposa de un cacique. El hombre, desesperado y enfurecido, lanzó su lanza con la intención de matar al español, pero tuvo la desgracia de herir de muerte a su propia mujer. Ella cayó boca arriba y, mientras agonizaba, todavía pudo seguir alimentando a su pequeño hijo con sus senos descubiertos.

Los pobladores, profundamente entristecidos, pidieron a sus dioses una señal que les permitiera seguir luchando por su identidad. Según la leyenda, fue entonces cuando aparecieron los dos grandes montes que hoy caracterizan el paisaje de Nono, como un recuerdo de aquella madre y de su tragedia.

Es una de esas historias en las que el paisaje deja de ser solamente paisaje. De pronto, dos montañas que vemos desde la ruta se convierten en protagonistas de un relato que atraviesa siglos y nos permite descubrir otra dimensión de este rincón cordobés.

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• Un pueblo donde el arte sale a la calle

Nono tiene unos 2.500 habitantes y alrededor de 3.000 plazas hoteleras, una relación bastante curiosa que habla de la importancia del turismo para esta pequeña localidad. Pero lo verdaderamente interesante es que, además de ofrecer paisajes serranos maravillosos, el pueblo parece haber decidido convertir sus espacios públicos en una gran galería de arte.

En sus calles y rincones encontramos más de 100 esculturas emplazadas al aire libre y una propuesta todavía más singular: alrededor de 100 poesías murales. Es decir, uno puede salir a caminar por Nono y encontrarse tanto con una obra escultórica como con un poema que invita a detenerse unos minutos.

Esta relación entre el arte y el espacio público le da al pueblo una personalidad muy particular. Porque no hace falta entrar a un museo para disfrutar de una experiencia cultural: en Nono, las expresiones artísticas forman parte del recorrido cotidiano.

Y, por supuesto, también hay actividades para quienes buscan disfrutar de la naturaleza. Las cabalgatas permiten recorrer algunos de los paisajes más bellos de la zona, mientras que lugares como el dique La Viña y la Reserva Natural y Cultural Las Junturas ofrecen otras posibilidades para descubrir el entorno serrano.

La gastronomía merece un capítulo aparte. Entre las propuestas que vale la pena conocer aparece el café El Barranco, donde podemos encontrar especialidades como las provoletas caprinas. Porque los sabores también son parte del patrimonio de un lugar y, en Traslasierra, los productos regionales tienen mucho para contar.

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• Museo Rocsen: 60.000 objetos y una colección que parece no tener fin

Como si todas estas particularidades fueran pocas, a apenas cinco kilómetros del centro de Nono nos encontramos con uno de los museos más sorprendentes de Argentina: el Museo Rocsen.

Para tener una idea de su dimensión, estamos hablando de una colección de cerca de 60.000 piezas. Y lo verdaderamente extraordinario no es solamente la cantidad, sino la diversidad de objetos que podemos encontrar en su interior.

Hay momias de más de 1.200 años de antigüedad, un cabrito con dos cabezas, colecciones de antiguos consultorios odontológicos, lámparas, estampillas, automóviles y objetos de las más diversas épocas y procedencias. Todo convive en un mismo espacio, sin que aparentemente exista una relación demasiado evidente entre una pieza y la siguiente.

Estamos frente a lo que se denomina un museo ecléctico, una institución donde la variedad es parte fundamental de la experiencia. Uno puede pasar de una momia milenaria a un instrumento odontológico y, unos pasos más adelante, encontrarse con un automóvil o algún objeto cotidiano que parecía condenado al olvido.

La pasión por coleccionar llega a un extremo verdaderamente insólito: hasta la propia camioneta del museo terminó formando parte de la colección. Una anécdota que parece explicar mejor que cualquier definición el espíritu de este lugar.

El Rocsen tan polifacético como controvertido, misterioso y frontal a la vez, abraza una gran diversidad de temáticas. A veces, la curiosidad humana es suficiente para reunir un universo de objetos que, juntos, terminan contando una historia mucho más amplia sobre nuestras costumbres, nuestros inventos y nuestras rarezas.

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• Nono, mucho más que un destino serrano

Lo interesante de Nono es que podemos llegar buscando tranquilidad, montañas y naturaleza, pero terminamos encontrando un lugar donde conviven leyendas indígenas, arte contemporáneo, poesía, gastronomía y algunas de las colecciones más extravagantes que podamos imaginar.

Es un pueblo pequeño, pero con una enorme cantidad de historias para descubrir. Y esa combinación entre patrimonio, paisaje y curiosidades lo convierte en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan de viajar mirando un poco más allá de lo evidente.

Además, estamos muy cerca de los túneles de Taningas, otro de los lugares más interesantes de esta región cordobesa. Pero esa historia, con sus propios paisajes y particularidades, merece un capítulo aparte.

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