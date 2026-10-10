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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 13° y 15°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves durante la jornada.

10/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 14° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para este sábado 10 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán leves, con una velocidad de 2.57 m/s. La humedad alta y el cielo nublado caracterizarán la jornada, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el domingo 11 de octubre se espera una mínima de 14° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, manteniendo el cielo nublado. Para el martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras.

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