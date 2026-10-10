Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un estado de cielo con light rain, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, mientras que la humedad se sitúa en un 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur-sureste, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para este sábado 10 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será leve, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. El domingo 11 de octubre, se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 21°. El lunes 12 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 11° y máximas de 20°. Para el martes 13 de octubre, el clima mejorará nuevamente, con un cielo despejado y temperaturas que irán de 9° a 24°. El miércoles 14 de octubre, se espera un clima similar al del lunes, con lluvias ligeras y temperaturas entre 12° y 22°. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se anticipan más lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 21°.