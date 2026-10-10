Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, lo que indica que el clima se siente fresco. La humedad se encuentra en un 80%, lo que puede generar una sensación de incomodidad. La visibilidad es de 8368 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad puede provocar que el clima se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. No se prevén lluvias para el día de hoy, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 22°, con algunas nubes dispersas. Para el martes 13 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 13°, también con lluvias ligeras.