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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 14°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento leves.

10/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es la misma, 9°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1025 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán leves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá alta, en torno al 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro. No se esperan lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras.

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