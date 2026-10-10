Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 78%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, mientras que la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que generará un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de actividades al aire libre, aunque con abrigo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo nublado. El lunes 12, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 13, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con algunas nubes. El miércoles 14, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 15, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado.