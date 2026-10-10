Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.
El sorteo número 5490 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 10 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9656, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (La Caída)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5490 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9656, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9656
2° 7401
3° 4759
4° 4409
5° 3273
6° 6679
7° 3684
8° 8656
9° 0364
10° 4643
11° 1222
12° 4229
13° 4256
14° 6728
15° 1630
16° 5550
17° 8773
18° 5813
19° 1811
20° 0039
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5490 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9656.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (La Caída).
¿Cuáles son los otros números destacados?
Los números del 2° al 20° lugar son 7401, 4759, 4409, 3273, 6679, 3684, 8656, 0364, 4643, 1222, 4229, 4256, 6728, 1630, 5550, 8773, 5813, 1811, 0039.