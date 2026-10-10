Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

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El sorteo número 5490 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9656, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9656

2° 7401

3° 4759

4° 4409

5° 3273

6° 6679

7° 3684

8° 8656

9° 0364

10° 4643

11° 1222

12° 4229

13° 4256

14° 6728

15° 1630

16° 5550

17° 8773

18° 5813

19° 1811

20° 0039