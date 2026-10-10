FOTO: Desarticulan una red de narcotráfico en La Plata: cinco detenidos y un arsenal incautado

Cinco individuos fueron arrestados tras una serie de allanamientos en La Plata, Berisso y Quilmes, donde la Policía Bonaerense desmanteló siete presuntos puntos de venta de drogas y confiscó estupefacientes, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, en el marco de una investigación que identificó a un presunto proveedor de armamento.

Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el operativo fue resultado de una investigación liderada por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, que incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y registros aéreos con drones.

Las imágenes obtenidas permitieron documentar presuntos intercambios de drogas al menudeo en sectores críticos de venta de cocaína, entre ellos la conocida Mega Toma de Los Hornos y el barrio El Palihue.

La causa está bajo la dirección del fiscal Néstor Hugo Tesón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 18 de Estupefacientes de La Plata, mientras que los allanamientos fueron autorizados por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial La Plata.

Los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes sectores de La Plata y Berisso, así como en un domicilio de San Francisco Solano, partido de Quilmes, donde los investigadores encontraron a un presunto proveedor de armas de fuego y municiones.

En la localidad de Los Hornos se realizaron tres allanamientos en la zona de la mencionada Mega Toma, mientras que en Villa Montoro se ejecutaron otros dos procedimientos en presuntos puntos de venta de estupefacientes.

Los efectivos también inspeccionaron un lugar señalado como búnker de drogas en el barrio El Palihue y un presunto centro de operaciones en el barrio El Carmen, de Berisso. El procedimiento restante se realizó en San Francisco Solano, donde se investigaba el abastecimiento de armamento y municiones.

Los cinco principales implicados fueron identificados como Armando Rubén Mansilla, Kevin Agustín Gómez, Arnaldo Ariel Verón, Alberto Ariel Camacho y Jonathan Leonel Henry Lurbe.

Durante los allanamientos, se secuestraron 345,8 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada y 540,6 gramos de marihuana también fraccionada, así como una balanza digital y una tijera metálica con vestigios de sustancias.

Asimismo, se incautaron un paquete de bicarbonato, recortes de nylon, una lata con una sustancia blanca en polvo, teléfonos celulares y $159.000 en efectivo.

En cuanto al armamento, los investigadores encontraron una pistola Taurus PT 24/7 Pro calibre .40 y una pistola Bersa calibre 9 milímetros sin numeración, además de 170 municiones calibre .40 y 50 municiones calibre .38.

El material secuestrado también incluyó 45 cartuchos calibre 12/67, una caja marca Remington con cartuchos metálicos de entrenamiento y una culata táctica rebatible.

Los investigadores buscan establecer el alcance de los vínculos entre los integrantes de la presunta organización, la distribución de estupefacientes y el abastecimiento de armas y municiones.

La investigación contó con la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, que proporcionó imágenes de las cámaras de vigilancia del sistema MOPU, así como recursos logísticos y drones utilizados en las tareas de observación.