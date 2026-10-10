Racing se enfrenta a Belgrano, buscando acercarse a los playoffs en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- Racing se prepara para recibir este domingo a Belgrano de Córdoba, en el marco de la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo busca una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación para los playoffs.

El partido, programado para las 19:15, tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, con Fernando Espinoza en el VAR.

Racing llega a este encuentro enfrentando su peor momento deportivo en más de 10 años, tras sufrir eliminaciones decepcionantes en todas las competiciones. Actualmente, su única esperanza de acceder a competencias internacionales para el próximo año se basa en el desempeño en el Torneo Clausura.

A pesar de haber conseguido victorias en sus últimos dos encuentros, la situación del club es complicada, ya que se encuentra en el duodécimo lugar de la Zona B y alejado de los puestos de playoffs.

Por otro lado, el presente de Belgrano es muy diferente. Este año, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia y actualmente ocupa el segundo lugar en la Zona B del Torneo Clausura, con 19 puntos, solo detrás de Argentinos Juniors, que cuenta con 21.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski llegan al partido con un invicto de cinco partidos, lo que aumenta la presión sobre Racing para conseguir los tres puntos.