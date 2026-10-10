Boca atraviesa un momento crítico tras la lesión de Leandro Paredes

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- El mediocampista de Boca Leandro Paredes ha sufrido un desgarro, lo que le impedirá participar en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Este encuentro está programado para el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera, y su ausencia es una gran preocupación para el equipo.

La lesión ocurrió cuando Paredes ingresó en el partido contra Instituto, donde mostró un gran compromiso, pero lamentablemente no pudo continuar debido a la molestia. Este contratiempo se suma a la lista de preocupaciones para el cuerpo técnico de Boca, que enfrenta un momento decisivo en el torneo.

El jugador, que había regresado a Boca tras su paso por el fútbol europeo, se esperaba que fuera clave en esta etapa del campeonato. La noticia de su lesión ha generado un gran revuelo entre los hinchas, quienes esperan que el equipo pueda superar esta adversidad y avanzar en la competición.

El cuerpo médico del club está evaluando el grado de la lesión y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el tiempo de recuperación de Paredes. Por ahora, el plantel deberá trabajar en su estrategia para enfrentar a Vasco da Gama sin uno de sus jugadores más importantes.