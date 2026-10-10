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Boca atraviesa un momento crítico tras la lesión de Leandro Paredes

El mediocampista sufrió un desgarro durante su ingreso en el partido contra Instituto y se perderá la semifinal de la Copa Sudamericana.

10/10/2026 | 11:47Redacción Cadena 3

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Leandro Paredes se desgarró en el partido ante Instituto.

FOTO: Leandro Paredes se desgarró en el partido ante Instituto.

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Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- El mediocampista de Boca Leandro Paredes ha sufrido un desgarro, lo que le impedirá participar en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Este encuentro está programado para el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera, y su ausencia es una gran preocupación para el equipo.

La lesión ocurrió cuando Paredes ingresó en el partido contra Instituto, donde mostró un gran compromiso, pero lamentablemente no pudo continuar debido a la molestia. Este contratiempo se suma a la lista de preocupaciones para el cuerpo técnico de Boca, que enfrenta un momento decisivo en el torneo.

El jugador, que había regresado a Boca tras su paso por el fútbol europeo, se esperaba que fuera clave en esta etapa del campeonato. La noticia de su lesión ha generado un gran revuelo entre los hinchas, quienes esperan que el equipo pueda superar esta adversidad y avanzar en la competición.

El cuerpo médico del club está evaluando el grado de la lesión y se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el tiempo de recuperación de Paredes. Por ahora, el plantel deberá trabajar en su estrategia para enfrentar a Vasco da Gama sin uno de sus jugadores más importantes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Leandro Paredes?
Sufrió un desgarro durante un partido y no podrá jugar en la semifinal de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se jugará el partido?
La ida de la semifinal se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.

¿Cuál es la reacción de los hinchas?
Los hinchas de Boca están preocupados por la ausencia de Paredes en un momento clave del torneo.

¿Qué se espera del cuerpo médico?
Se espera que en las próximas horas se informe sobre el grado de la lesión y el tiempo de recuperación.

¿Cómo impacta esto en el equipo?
La ausencia de Paredes es un desafío para el cuerpo técnico en la preparación para el partido contra Vasco da Gama.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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