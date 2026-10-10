Fórmula 1: Colapinto clasificó 16° en el Marina Bay y Verstappen se lleva su 50ª pole position

Max Verstappen de Red Bull Racing confirma su velocidad en el callejero Circuito Internacional Marina Bay -4.297 mts.- y en su Carrera #250 se lleva la pole position para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, la Ronda 17 del calendario. Al igual que en el Sprint, superó a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los pilotos de la Scuderia Ferrari. Franco Colapinto de Alpine fue 16°, pero largará 15° por la penalidad de George Russell.

El argentino -no, sin esfuerzo- había hecho una buena Q1, en la que después de un giro regular de 1.33.682s, logró uno final de 1.33.261s con el que se colocó en P9 a solo 0.1s de su compañero Pierre Gasly (P7). Sería, esa, la mejor vuelta de Franco, porque su A526 no le acompañó en la Q2, quedando eliminado después de no conseguir bajar sus tiempos de la primera fase. Pues, su primer giro fue de 1.33.866s y en la segunda, donde puso todo, tomó mucho riesgo y hasta golpeó el muro, solo bajó a 1.33.787s para quedar como el peor tiempo de la tanda.

En la lucha por la pole, Verstappen trabajó con templanza. Empleó neumáticos usados en Q1, finalizando en P8, detrás de Hamilton 1.32.429s, Leclerc, Norris, Lawson, Piastri, Hulkenberg y Gasly.

En la Q2, Hamilton 1.31.529s volvió a ser el más rápido, pero ya con Verstappen 0.110s, detrás suyo. Norris, Leclerc, Antonelli, Russell, Piastri, Lindblad y Gasly, consiguieron también el pase al 'shootout' final.

Leclerc se tiró con todo con la SF-26 en la última vuelta de Q3 y estuvo cerca de sacarle la pole a Verstappen. Mañana, partirá con él en primera fila.

La Q3, fue el escenario de aparición de Verstappen, que salió solo y antes que nadie a la pista para colocar el 1.31.373s que nadie podría bajar, ni con dos intentos. Al principio, fue Hamilton su escolta, con Antonelli, detrás. Pero, en el intento final, el inglés no solo falló en el intento de mejora, sino que fue batido por su compañero Leclerc que se quedó a solo 0.054s de una nueva pole en Marina Bay.

Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026 -Clasificación-

Así, el que celebró su pole #50 en su GP #250 y si consigue mejorar sus largadas -que han sido muy deficientes, hasta aquí-, podrá marcar el ritmo desde el inicio y buscar la segunda victoria consecutiva de la temporada. Detrás suyo, partirán Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Piastri -adelantando una posición por el recargo de posiciones que envía al fondo de la grilla a Russell-, Gasly, Lawson, Lindblad y Hulkenberg, en las diez primeras posiciones. Colapinto adelantará a 15° para partir.

Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026 -grilla de partida-

La carrera de 62 vueltas, comenzará a las 9:00 hs. de nuestro país.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com y Red Bull Content Pool