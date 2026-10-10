RIGI: el Gobierno avaló proyectos por US$50.000 millones, sin dar cifras de los dólares ingresados

El Gobierno nacional oficializó 23 proyectos por casi US$50.000 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero todavía no hay un balance oficial público y actualizado que permita conocer cuántos dólares ingresaron efectivamente al país a través de ese esquema.

A dos años de su implementación, el régimen acumula anuncios de inversiones por más de US$200.000 millones para las próximas décadas. Además de las iniciativas que ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial, otras 24 permanecen en evaluación, con compromisos por casi US$160.000 millones.

El RIGI es una de las principales herramientas del Ejecutivo para atraer capital privado a sectores estratégicos. Ofrece beneficios impositivos y estabilidad tributaria y jurídica por 30 años para proyectos con inversiones de al menos US$200 millones. El plazo de adhesión se mantiene abierto hasta julio de 2027.

Sin embargo, los montos anunciados y aprobados no equivalen a desembolsos ya realizados. Sobre el ingreso efectivo de divisas, fuentes oficiales remitieron al sitio del régimen, que informa proyectos, ubicación, sectores y cronogramas previstos de inversión, pero no presenta un balance consolidado de los fondos ingresados.

Uno de los antecedentes disponibles corresponde a una exposición del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores extranjeros. A fines de abril, el funcionario señaló que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 habían ingresado cerca de US$760 millones netos por el RIGI, sobre la base de información del Ministerio de Economía. Ese dato corresponde a un período específico y no constituye un acumulado actualizado del régimen.

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• Las importaciones, un indicador parcial

Ante la falta de una serie pública sobre los desembolsos efectivos, los analistas siguen otras variables, entre ellas las importaciones de las empresas adheridas. Aunque permiten observar avances en los proyectos, esas compras no reflejan la totalidad de las inversiones ni equivalen al ingreso neto de dólares.

Según un informe de EcoGo elaborado con datos aduaneros de ARCA, las importaciones vinculadas al RIGI acumularon US$623,9 millones desde comienzos de 2025 hasta septiembre de 2026. El 47,2% de ese total se concentró entre julio y septiembre de este año.

El economista Federico Bernini destacó en diálogo con TN la aceleración de las compras en los últimos meses. En agosto alcanzaron el máximo de la serie, con casi US$142 millones, mientras que en septiembre se ubicaron cerca de US$107 millones.

De acuerdo con el Monitor de Proyectos RIGI del DESIP-IIEP de la UBA-Conicet, ese movimiento estuvo impulsado principalmente por el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), cuya entrada en operación se prevé para enero de 2027, además de iniciativas siderúrgicas, parques solares y emprendimientos mineros.

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• Los plazos de ejecución

La concreción de las inversiones depende de los cronogramas y las condiciones de cada megaproyecto. El régimen establece compromisos mínimos de inversión durante los primeros dos años de adhesión.

EcoGo estimó que los desembolsos mínimos comprometidos para ese período suman unos US$13.500 millones entre las iniciativas aprobadas, incluidas aquellas cuya resolución todavía no fue publicada. Los vencimientos varían según cada proyecto.

La consultora también calculó un cronograma teórico de inversiones de US$1.820 millones para 2025, US$4.598 millones para 2026, US$4.905 millones para 2027 y US$2.120 millones para 2029. Se trata de estimaciones de ejecución previstas, no de una medición de fondos efectivamente desembolsados.

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• La discusión por el costo fiscal

El régimen también abrió un debate sobre el gasto tributario: los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar beneficios fiscales.

Según cálculos de EcoGo, ese costo podría alcanzar hasta US$8.500 millones anuales. Desde el oficialismo rechazaron esa interpretación y sostuvieron que, sin los incentivos, no se concretarían inversiones de la magnitud de las anunciadas.

La diferencia entre ambas posiciones está en cómo se evalúa el impacto del esquema: la consultora estima la recaudación resignada por los beneficios, mientras que el Gobierno plantea que esas inversiones y la actividad asociada dependen de la existencia del régimen.

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• Minería y energía concentran los proyectos

Entre las 23 iniciativas oficializadas, la minería lidera el listado con 12 proyectos. Le siguen petróleo y gas, con siete; energía eléctrica, con dos; y siderurgia e infraestructura, con uno cada sector.

Los proyectos oficializados y los que siguen en evaluación contemplan, en conjunto, la generación de 243.182 empleos directos e indirectos. Esa cifra corresponde a puestos proyectados, no a empleos ya creados.

Además, se anunciaron aprobaciones para iniciativas de Glencore, Pluspetrol, Toyota y Tecpetrol, pendientes de su correspondiente oficialización según el relevamiento citado.

El volumen de los anuncios muestra el alcance potencial del RIGI. La falta de un balance público actualizado sobre los desembolsos, sin embargo, limita la posibilidad de medir cuánto de esas inversiones ya se concretó.

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