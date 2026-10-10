Elon Musk arremete contra Ambani por la demora del lanzamiento de Starlink en India

Elon Musk ha intensificado sus críticas hacia el magnate indio Mukesh Ambani por la demora en el lanzamiento de Starlink en India, acusándolo de bloquear la competencia. En un post reciente en X, Musk sugirió que Ambani, presidente de Reliance Industries, ejerce un control desproporcionado sobre el gobierno indio, lo que impide que el servicio de internet satelital compita adecuadamente.

El pasado viernes, Musk continuó su ataque en las redes sociales, afirmando que Starlink podría proporcionar acceso a internet en áreas no conectadas, beneficiando así a niños y pequeñas empresas. "Naturalmente, preferirías mantener tu explotación monopolística sobre el gran pueblo de India, pero ¿considerarías permitir que Starlink compitiera?", escribió Musk.

Las afirmaciones de Musk se produjeron después de que el Ministerio de Comunicaciones de India rechazara sus acusaciones, afirmando que el marco regulatorio para las comunicaciones satelitales en el país es "justo y no discriminatorio". El ministerio señaló que Starlink y otros operadores de satélites con licencia están bajo evaluación de seguridad, un proceso que debe completarse antes de que puedan recibir espectro satelital.

SpaceX ha estado intentando lanzar Starlink en India durante años. En 2025, la compañía firmó acuerdos de distribución con Reliance Jio y Bharti Airtel, pero aún no ha obtenido la aprobación necesaria para comenzar operaciones comerciales. A pesar de haber asegurado autorizaciones regulatorias clave, el lanzamiento sigue en el aire.

El conflicto se intensificó cuando Musk cuestionó la influencia de Ambani en un post anterior, preguntando retóricamente: "¿Es Ambani el verdadero jefe de India?". Esta pregunta resalta la lucha de poder entre Musk y uno de los hombres más poderosos de India, especialmente en un mercado donde la competencia es feroz.

Además de las dificultades con Starlink, Musk ha enfrentado retos para expandir Tesla en India. A pesar de que la compañía lanzó sus operaciones en el país el año pasado, solo registró 699 vehículos en su primer año de entregas, debido a los altos aranceles de importación que elevaron el precio del Model Y a casi el doble de su costo en EE. UU.

La situación en India es crítica para Musk, dado que el país cuenta con más de mil millones de usuarios de internet, y su éxito depende de navegar en un entorno empresarial complicado, donde figuras como Ambani tienen un gran poder.