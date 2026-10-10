La empresa detrás del modelo de IA no textual Jev alcanza un valor de 7.5 mil millones de dólares

TypeSafe, la empresa detrás de Jev, un nuevo modelo de inteligencia artificial que ha ganado popularidad rápidamente, recaudó 870 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró a la compañía en 7.5 mil millones de dólares. Este financiamiento fue liderado por Andreessen Horowitz, con la participación de Sequoia y el inversor existente DCVC.

La recaudación de fondos no sorprendió, dado que Jev se volvió viral casi de inmediato tras su lanzamiento el 15 de septiembre. La startup afirmó que un tercio de las empresas del Fortune 500 ya estaban utilizando el modelo, lo que indica una adopción notablemente rápida por parte de las empresas.

Jev se basa en una arquitectura de transformadores, pero no es un modelo de lenguaje grande (LLM). En lugar de generar texto, produce probabilidades, o lo que la empresa llama "decisiones calibradas". La propuesta de TypeSafe ha entusiasmado a los usuarios y grandes corporaciones, ya que afirman que su modelo funciona significativamente más rápido y utiliza muchos menos tokens que los LLM. La compañía posiciona su enfoque como especialmente adecuado para la automatización de tareas en lugar de la generación de texto o código.

"Hemos sido muy buenos en el lenguaje humano durante cuatro años, pero no es útil para la automatización porque las computadoras hablan un lenguaje diferente", comentó Diogo Almeida, cofundador de TypeSafe, en una entrevista con TechCrunch el mes pasado.

Además de Almeida, quien anteriormente fue investigador en OpenAI, TypeSafe fue cofundada en 2024 por Sasha Sheng, un ex ingeniero de investigación en Meta, y Erik Gafni, un ingeniero y empresario.