Expertos de Gamma, Engine y GV revelan claves para conseguir tus primeros 1.000 clientes

La búsqueda de los primeros clientes puede ser un desafío abrumador para cualquier emprendedor. Sin un presupuesto de marketing, una marca establecida o un equipo de ventas, la tarea se vuelve aún más compleja. Sin embargo, en TechCrunch Disrupt 2026, se presentaron líderes de Gamma, Engine y Google Ventures para compartir sus estrategias sobre cómo atraer a esos primeros 1.000 clientes.

Durante el evento, el CEO y cofundador de Gamma, Grant Lee, el fundador y CEO de Engine, Elia Wallen, y la socia general de GV, Crystal Huang, se unieron en el escenario de Builders para discutir su enfoque en la sesión titulada "El manual de cero a 1K: Cómo conseguir tus primeros 1.000 clientes sin un presupuesto de marketing".

Estos expertos compartieron cómo los fundadores pueden utilizar la construcción de comunidades, el crecimiento impulsado por el producto, ventas lideradas por los fundadores, estrategias de salida y el boca a boca para encontrar esos clientes críticos en las etapas iniciales.

La historia de Gamma es un ejemplo inspirador. Antes de cofundar la plataforma de comunicación visual, Grant Lee fue COO de ClearBrain y CFO de Optimizely. Su experiencia en la creación de presentaciones lo llevó a repensar cómo las personas crean y comparten ideas. Desde su fundación, Gamma ha crecido de manera significativa, alcanzando casi 100 millones de usuarios y $100 millones en ingresos anuales recurrentes en 2025.

Por su parte, Elia Wallen compartió su experiencia como fundador de Travelers Haven, que comenzó en 2008 y se convirtió en una de las mayores empresas de vivienda corporativa del país. Wallen levantó capital externo en 2019 y centró su atención en Engine, que ha servido a más de 30,000 empresas y 2 millones de viajeros, manteniendo un flujo de caja positivo.

La perspectiva de Crystal Huang como inversora también fue fundamental. Como socia general en GV, se enfoca en estrategias de adopción impulsadas por productos y desarrolladores. Huang participó en el evento como jueza en el Startup Battlefield 200, evaluando cómo las empresas en etapas tempranas pueden construir impulso antes de contar con los recursos de una empresa establecida.

La sesión "El manual de cero a 1K" es solo una de las más de 200 sesiones que se llevarán a cabo en TechCrunch Disrupt 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre en Moscone West, San Francisco. Se espera la asistencia de más de 10,000 fundadores, inversores y líderes tecnológicos, junto con más de 250 oradores y 300 startups exhibidoras.

Si bien la falta de un gran presupuesto de marketing puede parecer un obstáculo, TechCrunch Disrupt 2026 ofrece la oportunidad de aprender de fundadores que han construido sus bases de clientes y de inversores que evalúan cómo crecen las empresas. Explora tus opciones de entradas y asegura un ahorro de hasta $100. Además, se ofrece un segundo pase al 50% de descuento.