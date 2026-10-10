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La economía bonaerense entró en recesión técnica, según un indicador del Banco Provincia

El Pulso del PBA, elaborado con inteligencia artificial, registró una caída de la actividad del 1,6% en el tercer trimestre. El dato representa una señal de alerta para la dinámica nacional.

10/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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La actividad económica no repunta a pesar de la baja de la inflación.

FOTO: La actividad económica no repunta a pesar de la baja de la inflación.

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La actividad económica de la provincia de Buenos Aires cayó un 1,6% en el tercer trimestre y acumuló dos trimestres consecutivos en baja, según el indicador Pulso del PBA, del Banco Provincia.

De acuerdo con esta medición, elaborada con inteligencia artificial, la economía bonaerense entró en recesión técnica.

Por el peso de la provincia en la economía argentina, el resultado constituye una señal de alerta sobre la evolución de la actividad a nivel nacional.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué indicador muestra que la economía de la Provincia de Buenos Aires entra en recesión técnica? Un indicador con inteligencia artificial del Banco Provincia.

¿Cuál fue la caída de la actividad en el tercer trimestre? La actividad cayó un 1,6% en el tercer trimestre.

¿Cuántos trimestres consecutivos ha tenido la baja? Acumula dos trimestres consecutivos en baja.

¿Por qué es relevante este dato? Es una señal de alerta para la dinámica económica nacional debido al peso de la provincia en el país.

¿Qué se destaca como necesario ante esta situación? La necesidad de medidas efectivas para estimular la actividad económica en la provincia.

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