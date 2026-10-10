La economía bonaerense entró en recesión técnica, según un indicador del Banco Provincia

FOTO: La actividad económica no repunta a pesar de la baja de la inflación.

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La actividad económica de la provincia de Buenos Aires cayó un 1,6% en el tercer trimestre y acumuló dos trimestres consecutivos en baja, según el indicador Pulso del PBA, del Banco Provincia.

De acuerdo con esta medición, elaborada con inteligencia artificial, la economía bonaerense entró en recesión técnica.

Por el peso de la provincia en la economía argentina, el resultado constituye una señal de alerta sobre la evolución de la actividad a nivel nacional.

Informe de Mauricio Conti.