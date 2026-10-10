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Piden perpetua para un hombre acusado de matar a su madre con un machete en Villa Mercedes

La causa contra Fabricio Rubén Rote fue elevada a juicio oral. Una pericia determinó que podía comprender y dirigir sus acciones, pero la defensa logró que se autorizara una nueva evaluación.

10/10/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

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La Fiscalía pidió prisión perpetua para Fabricio Rubén Rote, acusado de matar a su madre, Marta Boza, con un machete el 18 de marzo en Villa Mercedes.

La causa fue elevada a juicio oral por homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía. La fecha del debate todavía debe fijarse.

Una pericia psiquiátrica concluyó que el acusado podía comprender y dirigir sus acciones. La defensa solicitó una nueva evaluación, que fue autorizada por el juez.

Informe de Alejandro Heredia,

Lectura rápida

¿Qué solicitó la Fiscalía? La Fiscalía pidió prisión perpetua para Fabricio Ruben Rote.

¿Quién es el acusado? El acusado es Fabricio Ruben Rote, quien mató a su madre, Marta Boza.

¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen ocurrió el 18 de marzo.

¿Dónde sucedió el hecho? Sucedió en Villa Mercedes.

¿Qué concluyó la pericia psiquiátrica? La pericia concluyó que el acusado podría comprender y dirigir sus acciones.

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