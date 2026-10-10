Piden perpetua para un hombre acusado de matar a su madre con un machete en Villa Mercedes

FOTO: Prisión perpetua para el matricida de Villa Mercedes

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La Fiscalía pidió prisión perpetua para Fabricio Rubén Rote, acusado de matar a su madre, Marta Boza, con un machete el 18 de marzo en Villa Mercedes.

La causa fue elevada a juicio oral por homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía. La fecha del debate todavía debe fijarse.

Una pericia psiquiátrica concluyó que el acusado podía comprender y dirigir sus acciones. La defensa solicitó una nueva evaluación, que fue autorizada por el juez.

Informe de Alejandro Heredia,