Una persona murió en un choque en la Panamericana y uno de los autos se incendió

FOTO: Un muerto tras un choque en la Panamericana: uno de los vehículos se incendió. (Foto: TN)

Una persona murió y otra sufrió heridas graves este sábado por la mañana tras un choque entre dos autos en la autopista Panamericana, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Uno de los vehículos se incendió y quedó prácticamente destruido.

El siniestro ocurrió entre 300 y 400 metros al norte de la salida de Ugarte. Una Honda HR-V terminó envuelta en llamas, mientras que el otro auto quedó contra la divisoria de hormigón que separa ambos sentidos de circulación, con importantes daños en la parte trasera.

Una persona falleció en el lugar y el conductor del otro vehículo resultó gravemente herido. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima fatal ni se determinó si su muerte se produjo por el impacto o por el incendio.

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FOTO: Un muerto tras un choque en la Panamericana: uno de los vehículos se incendió. (Mauricio Conti/C3)

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Personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervenían en la zona para establecer cómo ocurrió el choque. Tras finalizar las pericias, estaba previsto retirar los vehículos con grúas.

Por el operativo, solo un carril permanecía habilitado hacia Provincia. La congestión se extendía desde la avenida General Paz y también afectaba a la colectora, con acumulación de autos, camiones y colectivos.

Las demoras estimadas eran de entre 20 y 30 minutos y podían aumentar mientras continuaran las tareas. El corte parcial podría prolongarse durante varias horas, en una jornada de circulación hacia el norte por el fin de semana largo.

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Informe de Mauricio Conti.