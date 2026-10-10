Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre

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El número de sorteo 31637 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9220, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9220

2° 8542

3° 9425

4° 6300

5° 9125

6° 5517

7° 1538

8° 4741

9° 6031

10° 7418

11° 8777

12° 1478

13° 4993

14° 4278

15° 0840

16° 2152

17° 6382

18° 3520

19° 9306

20° 8698