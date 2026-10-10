Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre
El sorteo número 31637 se realizó a las 18 horas. El número a la cabeza fue 9220. Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31637 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9220, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9220
2° 8542
3° 9425
4° 6300
5° 9125
6° 5517
7° 1538
8° 4741
9° 6031
10° 7418
11° 8777
12° 1478
13° 4993
14° 4278
15° 0840
16° 2152
17° 6382
18° 3520
19° 9306
20° 8698
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31637 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9220.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Fiesta)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.