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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre

El sorteo número 31637 se realizó a las 18 horas. El número a la cabeza fue 9220. Conocé todos los resultados.

10/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31637 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9220, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Fiesta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9220
2° 8542
3° 9425
4° 6300
5° 9125
6° 5517
7° 1538
8° 4741
9° 6031
10° 7418
11° 8777
12° 1478
13° 4993
14° 4278
15° 0840
16° 2152
17° 6382
18° 3520
19° 9306
20° 8698

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31637 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9220.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Fiesta)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.

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