Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre
El sorteo número 26584 se realizó a las 21 horas. El número a la cabeza fue 1044, que se interpreta como "La Cárcel".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26584 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1044, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1044
2° 5492
3° 2262
4° 5426
5° 9151
6° 0998
7° 0441
8° 7350
9° 9975
10° 9769
11° 5254
12° 7048
13° 9227
14° 1148
15° 0375
16° 5044
17° 7568
18° 8027
19° 8455
20° 6224
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26584 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1044.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Carcel)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 1044, 2° 5492, 3° 2262, 4° 5426, 5° 9151.