Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre

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El sorteo número 26584 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1044, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1044

2° 5492

3° 2262

4° 5426

5° 9151

6° 0998

7° 0441

8° 7350

9° 9975

10° 9769

11° 5254

12° 7048

13° 9227

14° 1148

15° 0375

16° 5044

17° 7568

18° 8027

19° 8455

20° 6224