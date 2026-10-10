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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de este sábado 10 de octubre

El sorteo número 26584 se realizó a las 21 horas. El número a la cabeza fue 1044, que se interpreta como "La Cárcel".

10/10/2026 | 21:35Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26584 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 1044, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1044
2° 5492
3° 2262
4° 5426
5° 9151
6° 0998
7° 0441
8° 7350
9° 9975
10° 9769
11° 5254
12° 7048
13° 9227
14° 1148
15° 0375
16° 5044
17° 7568
18° 8027
19° 8455
20° 6224

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26584 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1044.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Carcel)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 1044, 2° 5492, 3° 2262, 4° 5426, 5° 9151.

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