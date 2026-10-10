Un tratamiento de inmunoterapia logra eliminar el cáncer de intestino en pacientes

Un reciente estudio de la University College London reveló que un breve tratamiento de inmunoterapia antes de la cirugía puede ofrecer una protección notablemente duradera para algunos pacientes con cáncer de intestino en etapas dos y tres. En el ensayo clínico NEOPRISM-CRC, 32 pacientes con una forma genética específica de cáncer de intestino recibieron pembrolizumab durante hasta nueve semanas antes de la cirugía, en lugar de la habitual quimioterapia postoperatoria. Tras casi tres años de seguimiento, ninguno de los pacientes experimentó una recaída del cáncer, incluso aquellos que todavía presentaban pequeñas trazas de la enfermedad tras el tratamiento.

Los resultados, que se presentarán en la reunión anual de la American Association for Cancer Research (AACR) en abril de 2026, amplían hallazgos anteriores del ensayo. En esos primeros resultados, se evidenció que nueve semanas de tratamiento con pembrolizumab antes de la cirugía provocaron una reducción significativa del tumor en pacientes con cáncer de intestino en etapas avanzadas.

Después de 33 meses de seguimiento, todos los pacientes tratados en el ensayo se mantuvieron libres de recaídas. Esto fue cierto tanto para aquellos que no mostraron signos de cáncer tras el tratamiento como para aquellos que aún tenían pequeñas cantidades de la enfermedad. En este último grupo, el cáncer restante no creció ni se diseminó durante el seguimiento.

En comparación, alrededor del 25% de los pacientes que recibieron el enfoque estándar de cirugía seguido de quimioterapia se espera que recaigan dentro de tres años. Estos hallazgos sugieren que un breve tratamiento de inmunoterapia antes de la cirugía podría ofrecer un control del cáncer más duradero para este tipo específico de cáncer de intestino que la combinación habitual de cirugía y quimioterapia postoperatoria.

Los investigadores también analizaron muestras de sangre para investigar por qué el tratamiento fue tan efectivo y para identificar a los pacientes que podrían beneficiarse más. Desarrollaron pruebas de sangre personalizadas diseñadas para mostrar tempranamente si el tratamiento había funcionado y si aún había trazas de cáncer circulando en el torrente sanguíneo.

El Dr. Kai-Keen Shiu, investigador principal del ensayo en el UCL Cancer Institute y oncólogo médico en UCLH, expresó: "Ver que ningún paciente ha experimentado una recaída del cáncer después de casi tres años de seguimiento es extremadamente alentador y fortalece nuestra confianza en que pembrolizumab es un tratamiento seguro y altamente efectivo para mejorar los resultados en pacientes con cáncer de intestino de alto riesgo".

El cáncer de intestino es el cuarto más común en el Reino Unido, con aproximadamente 44,000 nuevos casos diagnosticados cada año. Afecta principalmente a adultos mayores, aunque las tasas entre personas menores de 50 años han ido en aumento en las últimas décadas. Como ocurre con muchos cánceres, los resultados son mucho mejores cuando el cáncer de intestino se detecta a tiempo. Alrededor del 90% de las personas tratadas por cáncer de intestino en etapa uno sobreviven al menos cinco años, mientras que la supervivencia a cinco años se reduce al 65% para el cáncer de intestino en etapa tres y al 10% para la etapa cuatro.

El ensayo NEOPRISM-CRC incluyó a 32 pacientes con cáncer de intestino en etapas dos o tres y un perfil genético particular (cáncer de intestino deficiente en MMR/MSI-alto) en cinco hospitales del Reino Unido. Aproximadamente el 10-15% de las personas con cáncer de intestino en estas etapas tienen esta composición genética, lo que equivale a aproximadamente 2,000-3,000 casos anuales en el Reino Unido.

En lugar de someterse a cirugía seguida de tres a seis meses de quimioterapia, los participantes recibieron hasta nueve semanas de pembrolizumab antes de su cirugía de intestino. Los investigadores continuaron monitoreándolos a lo largo del tiempo.

La fase más reciente del ensayo, presentada este mes en el AACR en San Diego, California, fue liderada por UCL y UCLH. El University Hospital Southampton, el St. James's University Hospital en Leeds y el Christie NHS Foundation Trust en Manchester también ayudaron a reclutar pacientes y suministraron muestras valiosas. Todo el trabajo de translación fue llevado a cabo por UCL y la empresa de biotecnología Personalis.

El Profesor Marnix Jansen, científico clínico y patólogo consultor que lidera la investigación de translación en el ensayo desde el UCL Cancer Institute y UCLH, afirmó: "Estos resultados no solo confirman la durabilidad de las respuestas que observamos hace casi tres años, sino que también proporcionan información biológica crucial sobre por qué la inmunoterapia es tan efectiva en este contexto".

Los investigadores encontraron que los cambios en el ADN del tumor en el torrente sanguíneo reflejaron de cerca qué tan bien estaban respondiendo los pacientes. La desaparición del ADN tumoral de la sangre se asoció fuertemente con la ausencia de cáncer restante.

La historia de un paciente

El paciente de UCLH, Christopher Burston, fue diagnosticado con cáncer de intestino en febrero de 2023 tras participar en un control rutinario. Había completado kits de detección de cáncer de intestino enviados por correo durante varios años antes de que una prueba resultara positiva.

Christopher, de 73 años, de Portland, Dorset, relató: "Una prueba indicó sangre en mis heces. Pasé por más pruebas, y fue en la colonoscopia donde identificaron un cáncer en mi intestino".

Unas semanas después de su diagnóstico, el oncólogo de Christopher le informó que podría calificar para el ensayo clínico NEOPRISM, que estaba probando la inmunoterapia antes de la cirugía. Aunque participar significaba viajar a Londres para recibir tratamiento, eligió inscribirse y fue referido a UCLH.

Recibió tres dosis de inmunoterapia a lo largo de nueve semanas antes de someterse a cirugía en mayo de 2023. Christopher experimentó pocos efectos secundarios y se recuperó bien tras pasar una semana en el hospital.

"El resultado de la cirugía fue esencialmente que el cáncer había desaparecido, esas fueron las palabras del médico. La inmunoterapia tuvo un efecto casi inmediato. Vi las imágenes cuando tuve la primera colonoscopia y pude ver que era un bulto bastante considerable. Así que, como digo, no era algo menor, fui diagnosticado con cáncer en etapa 3".

Más de tres años después, Christopher sigue libre de cáncer. Ha vuelto a sus actividades normales mientras continúa asistiendo a citas de seguimiento regulares.

Christopher concluyó: "La recuperación fue bien. No tuve problemas. Y desde entonces, me he sentido prácticamente como antes. Me siento muy afortunado de haber llegado a la etapa en la que mi principal problema es la edad y no el cáncer o alguna enfermedad".