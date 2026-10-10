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Banfield se impone a Tigre y se aleja del descenso en el Torneo Clausura 2026

Además, el "Taladro" quedó a cinco puntos de los play-offs en el Torneo Clausura 2026 tras una victoria clave.

10/10/2026 | 21:45Redacción Cadena 3

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Banfield le ganó a Tigre en un partido que sufrió pero logró sacar adelante en el Torneo Clausura 2026.

FOTO: Banfield le ganó a Tigre en un partido que sufrió pero logró sacar adelante en el Torneo Clausura 2026.

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Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- Banfield logró una victoria de 2-1 ante Tigre en condición de visitante; con esfuerzo y un poco de fortuna, se adjudicó tres puntos fundamentales que lo alejan de la zona de descenso en la tabla de promedios y lo acercan a los play-off en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles que aseguraron el triunfo del "Taladro" en el estadio José Dellagiovanna, ubicado en la localidad de Victoria, fueron anotados por el delantero Adrián "Rocky" Balboa, a los 6 minutos del inicio del partido, y el mediocampista Tomás Adoryan, a los 36 del primer tiempo; en tanto, Jerónimo Domina descontó para el "Matador".

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Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Banfield se impuso a Tigre por 2-1.

¿Cuándo se disputó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 10 de octubre de 2026.

¿Dónde se jugó el partido?
Se jugó en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles de Banfield fueron de Adrián Balboa y Tomás Adoryan; Jerónimo Domina descontó para Tigre.

¿Qué implica esta victoria para Banfield?
La victoria aleja a Banfield de la zona de descenso y lo acerca a los play-offs del torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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