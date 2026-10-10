Banfield se impone a Tigre y se aleja del descenso en el Torneo Clausura 2026

FOTO: Banfield le ganó a Tigre en un partido que sufrió pero logró sacar adelante en el Torneo Clausura 2026.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- Banfield logró una victoria de 2-1 ante Tigre en condición de visitante; con esfuerzo y un poco de fortuna, se adjudicó tres puntos fundamentales que lo alejan de la zona de descenso en la tabla de promedios y lo acercan a los play-off en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles que aseguraron el triunfo del "Taladro" en el estadio José Dellagiovanna, ubicado en la localidad de Victoria, fueron anotados por el delantero Adrián "Rocky" Balboa, a los 6 minutos del inicio del partido, y el mediocampista Tomás Adoryan, a los 36 del primer tiempo; en tanto, Jerónimo Domina descontó para el "Matador".

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Agencia NA