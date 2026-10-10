Crecida del río Uruguay: hay evacuaciones en Concordia y alerta en localidades cercanas.

La creciente del río Uruguay ha llevado a la evacuación preventiva de seis familias en la ciudad de Concordia. Organismos técnicos y autoridades locales han advertido sobre la posibilidad de que la situación se agrave en los próximos días, debido a las lluvias previstas en la cuenca y el alto caudal de agua que sigue circulando por el sistema fluvial.

Según datos oficiales, hasta ahora se ha brindado asistencia a 22 personas, incluyendo adultos y menores, como parte de un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE).

Un reciente informe hidrológico señala que el nivel del río frente al puerto de Concordia podría llegar a los 13 metros hacia el lunes, lo que incrementaría el número de evacuados en las áreas ribereñas más vulnerables. El intendente Francisco Azcué ha confirmado que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo ante la evolución de la creciente.

Los registros de la Prefectura Naval Argentina indican que el puerto de Concordia alcanzó los 11,62 metros durante la madrugada del sábado, manteniéndose por encima de la cota de alerta, fijada en 11 metros, y acercándose al nivel de evacuación de 12,50 metros. La estación hidrométrica ha reportado una variación positiva en comparación con la medición anterior, consolidando un escenario de vigilancia constante.

La situación también genera inquietud en Colón, donde el río ha alcanzado el nivel de alerta y sigue en ascenso. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha proyectado una altura cercana a los 7,70 metros para los próximos días, a solo 20 centímetros de la cota de evacuación establecida en 7,90 metros. Ante esta situación, el municipio ha identificado al menos seis familias que podrían necesitar asistencia si la tendencia creciente persiste.

Los datos de la Prefectura reflejan que el puerto de Colón registró este sábado una altura de 7,27 metros, superando la cota de alerta local, que es de 7,10 metros, y acercándose al umbral de evacuación. El avance de las aguas también se observa en otros puntos de la cuenca baja del río Uruguay. En Concepción del Uruguay, las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,15 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. Además, en la desembocadura del Gualeguaychú, se anticipan registros superiores al nivel de evacuación, mientras que en la ciudad uruguaya de Paysandú también se esperan niveles por encima de los valores de alerta.

Las mediciones de la Prefectura corroboran esta situación. Concepción del Uruguay ha registrado 5,56 metros y se mantiene en alerta con tendencia ascendente, mientras que Boca del Gualeguaychú se ubicó en 3,04 metros, apenas por debajo de la cota de evacuación de 3,10 metros. En la ciudad de Gualeguaychú, el nivel alcanzó 3,26 metros y continúa en aumento.

Más al norte, la creciente ya afecta a Corrientes. En Paso de los Libres, donde se ha asistido a aproximadamente 25 personas, la Prefectura registró una altura de 9,18 metros, superando la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. El puerto se encuentra en condición de evacuación, aunque con nivel estabilizado. En Alvear, las autoridades han cerrado el puerto y suspendido el cruce hacia Brasil, con el río marcando 10 metros, superando el nivel de alerta local.

Los especialistas coinciden en que el desarrollo de la creciente dependerá de las lluvias pronosticadas para los próximos días, de los aportes provenientes de la alta cuenca y de los caudales evacuados por la represa de Salto Grande. La CARU ha advertido que el río mantendrá una tendencia ascendente y ha recomendado seguir exclusivamente los informes oficiales, ya que las proyecciones pueden modificarse según las condiciones meteorológicas y el comportamiento hidrológico regional.