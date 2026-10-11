Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra nubes cubiertas. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 87%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 8120 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, mientras que la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La alta humedad y el cielo nublado son características del día, lo que sugiere que no habrá precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta mostrarán un leve ascenso en las temperaturas. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El martes 13 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 24°, aunque se prevén lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 16°, con más lluvias. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras.