Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. El viento mantendrá su dirección desde el sureste, con una velocidad de aproximadamente 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede generar una sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El martes 13, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 23°, con algunas nubes dispersas. Para el miércoles 14, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 15, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con más lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16, se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo nublado.