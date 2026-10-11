Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 94%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo 11 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles similares a la temperatura real. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad durante el día, aunque no se prevén lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 13 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. El miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 15°, también con lluvias moderadas. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 14°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.