Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 10°. La humedad es del 73%, lo que contribuye a una atmósfera algo densa. La visibilidad es óptima, con 10,000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura a lo largo del día. No se anticipan lluvias, por lo que se espera que los mendocinos puedan disfrutar de un día mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el lunes 12 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. El martes 13, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, también con lluvias moderadas. El miércoles 14, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El jueves 15, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 17°, con lluvias moderadas.