En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, Santa Fe presentará un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 21°. La humedad será alta, alcanzando el 86%.

11/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, lo que indica que las condiciones son frescas. La humedad es alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar algunas lluvias ligeras en la tarde, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas variadas. El lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 22°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 14 de octubre, se espera un clima nublado, con mínima de 13° y máxima de 22°. Para el jueves 15 de octubre, se pronostica una mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf