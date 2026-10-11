Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, lo que indica que las condiciones son frescas. La humedad es alta, alcanzando el 86%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar algunas lluvias ligeras en la tarde, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas variadas. El lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 22°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 14 de octubre, se espera un clima nublado, con mínima de 13° y máxima de 22°. Para el jueves 15 de octubre, se pronostica una mínima de 12° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras.