Danu Robotics busca revolucionar el reciclaje con un innovador robot clasificador

Danu Robotics, una empresa con sede en Edimburgo, Escocia, ha estado trabajando durante seis años en un innovador robot diseñado para optimizar el proceso de clasificación de residuos reciclables. La fundadora, Amy Ma, tuvo su momento de revelación mientras trabajaba como desarrolladora de software en un banco de Londres, donde se dio cuenta de que, a pesar de los recursos, los reciclables eran desechados incorrectamente.

"A pesar de que tienen mucho dinero, hay diferentes contenedores de reciclaje que terminan en el mismo lugar", explicó Ma. Esta experiencia la llevó a investigar más a fondo el problema, descubriendo que la economía del reciclaje a menudo depende de la clasificación manual de los desechos.

"Vi la tecnología y pensé, podemos hacer mucho mejor", recordó Ma. Ahora, Danu Robotics está a punto de lanzar su producto al mercado, un robot llamado H.E.R.O., que promete clasificar los residuos de manera más rápida y económica que sus competidores. A diferencia de otros robots que utilizan sistemas de succión, el H.E.R.O. emplea una garra tipo pinza para recoger los objetos.

La empresa ha logrado captar el interés de dos grandes clientes y ha firmado contratos por un valor de 500,000 dólares. Además, cuenta con una lista de más de 200 clientes potenciales, lo que les otorga acceso a un mercado de 20 mil millones de dólares para la clasificación de reciclables en Europa y América del Norte.

Con este impulso, Danu ha recaudado 5 millones de dólares en financiamiento en etapa avanzada para mantener su crecimiento. A medida que la competencia en el mercado de reciclaje se intensifica, Ma cree que su robot tiene una ventaja clara en términos de costos y eficiencia.

"Un sitio de trabajo podría generar 485,000 dólares adicionales en ingresos al tener este robot en su línea de clasificación, en comparación con una inversión inicial de 160,000 dólares y costos de mantenimiento de 24,000 dólares al año", afirmó Ma.

La visión de Danu Robotics va más allá de la clasificación en centros de reciclaje. Una vez que el robot sea lo suficientemente compacto, podrá ser utilizado en eventos, centros comerciales, hospitales y aeropuertos, facilitando el reciclaje en el lugar de generación de residuos.

"Una vez que sea más pequeño, se puede utilizar como una solución de reciclaje independiente para eventos, centros comerciales, hospitales o aeropuertos para reciclar su basura en el lugar", concluyó Ma. "Así es como realmente podemos cambiar la gestión de nuestros residuos de embalaje".

Danu Robotics participará en el Startup Battlefield 200 en TechCrunch Disrupt, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone Center de San Francisco.