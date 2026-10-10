Tristán Suárez empató y su liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional corre peligro

FOTO: Tristán Suárez volvió a empatar y peligra la punta en la Zona B contra Temperley en la Primera Nacional.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) - Tristán Suárez igualó sin goles en su visita a Colegiales, lo que pone en riesgo su posición en la cima de la Zona B a falta de tres fechas. Sus inmediatos seguidores, Temperley y Atlanta, tienen la oportunidad de acercarse en sus respectivos encuentros programados para este domingo.

La trigésima tercera fecha de la Primera Nacional comenzó con cuatro partidos correspondientes al segundo grupo del torneo, donde el líder no pudo aprovechar la oportunidad de ampliar su ventaja ante los principales competidores. El "Gasolero" y el "Bohemio" están a 3 y 4 puntos, respectivamente, y buscarán presionar a Tristán Suárez en el tramo final de la competencia, que definirá al primer equipo que ascienda a Primera División.

El entrenador del "Lechero", José Martínez, se refirió a la presión que ejercen los rivales y al empate obtenido en Munro: "Estamos en instancias finales; más allá de nuestras necesidades, los rivales hacen un esfuerzo mayor. Jugar contra el puntero tiene ese incentivo extra cuando estás cerca del reducido". A pesar de no lograr la victoria, el técnico consideró que el punto conseguido es valioso, dado que aún tienen una ventaja de tres unidades y el escolta "tendrá que hacer su trabajo".

La jornada continuó con la victoria de Almagro por 2-1 ante Chacarita Juniors en condición de local, donde los mediocampistas Julián Marchioni y Jeremías Bustos marcaron los goles a los 14 minutos de la primera parte y 29 del complemento, mientras que Alexis Domínguez descontó para los visitantes.

Este resultado acerca a Almagro a la zona de Reducidos, acumulando 41 puntos y quedando a seis del octavo en la tabla. Por su parte, Chacarita Juniors sigue sin encontrar el rumbo, sufriendo su decimoctava derrota del campeonato, lo que los mantiene en el penúltimo lugar con 33 unidades, aunque todavía esperan que Patronato (34) y Nueva Chicago (36) tropiecen en sus próximos partidos.

En otro partido, Quilmes también dejó pasar una oportunidad de alejarse de la zona de descenso, cayendo 1-0 ante Agropecuario y sufriendo la expulsión de Agustín Bolivar a los 33 minutos del segundo tiempo.

El técnico del "Cervecero", Emanuel Trípodi, tras el encuentro desmintió haber presentado su renuncia y comentó: "Le dije a los jugadores que tengo el carácter suficiente para poner la cara en esta situación; soy el responsable de todo lo que está pasando y no escondo la cabeza". También calificó el rendimiento del equipo: "El partido fue desastroso, no me gustó para nada; dejamos muchísimo que desear en un momento necesario. Es algo que nos viene ocurriendo más de una vez, pero hay que trabajar y 'poner los huevitos' sobre la mesa".

El único equipo que logró un resultado positivo en esta jornada fue Ferrocarril Midland, que goleó 4-0 a Atlético Rafaela, con goles de Bulacio y Marín a los 13 y 25 minutos de la primera parte, y luego Recalde y Abbruzzese sellaron el contundente triunfo en el complemento. Este resultado deja a Midland en el quinto puesto con 51 puntos, a ocho de Tristán Suárez, manteniendo esperanzas de arrebatarle el primer lugar.