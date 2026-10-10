Presidente de Estudiantes de Río Cuarto: "Se nos hizo cuesta arriba poner el pie en la categoría"

FOTO: Presidente de Estudiantes RC: "Se nos hizo cuesta arriba hacer pie en la categoría"

Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en una situación crítica, a un paso del descenso a la Primera Nacional.

En ese marco, en diálogo con Cadena 3, el presidente del "León del Imperio", Luis Amor, habló del presente incierto del club.

Amor sostuvo que "la realidad nos ubicará en el lugar que tenemos que estar" y reconoció que, a pesar de la angustia por la posible caída a la segunda división, el club vive una experiencia importante tras 40 años de ausencia en la Primera. "La alegría para el hincha genuino y los dirigentes que dedicaron tanto tiempo es haber vivido esta experiencia", afirmó.

El presidente también mencionó que el equipo ha tenido un nivel futbolístico que no se traduce en resultados. "La gran cantidad de derrotas consecutivas también es un factor a considerar", señaló.

Además, Amor reconoció que la situación económica del club limita las posibilidades de incorporar jugadores de calidad, lo que se traduce en una desventaja competitiva. En ese sentido, dijo: "No estamos en condiciones igualitarias de competir".

En cuanto al futuro, Amor señaló que el plan del club se centra en mejorar la infraestructura y atraer a jóvenes talentos. "Necesitamos tener un colegio y una pensión buena para que los chicos elijan a Río Cuarto para su vida profesional futbolística", explicó.

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Entrevista de La Cadena del Gol.