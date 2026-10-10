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Presidente de Estudiantes de Río Cuarto: "Se nos hizo cuesta arriba poner el pie en la categoría"

Luis Amor habló del futuro incierto del "León del Imperio", que enfrenta un posible descenso. "La realidad nos ubicará en el lugar donde tenemos que estar", dijo en Cadena 3.

10/10/2026 | 21:01Redacción Cadena 3

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Presidente de Estudiantes RC: "Se nos hizo cuesta arriba hacer pie en la categoría"

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  1.

    Audio. Amor, presidente de Estudiantes RC: "Se nos hizo muy cuesta arriba poner el pie en la categoría"

    La Cadena del Gol

    Episodios

Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en una situación crítica, a un paso del descenso a la Primera Nacional

En ese marco, en diálogo con Cadena 3, el presidente del "León del Imperio", Luis Amor, habló del presente incierto del club.

Amor sostuvo que "la realidad nos ubicará en el lugar que tenemos que estar" y reconoció que, a pesar de la angustia por la posible caída a la segunda división, el club vive una experiencia importante tras 40 años de ausencia en la Primera. "La alegría para el hincha genuino y los dirigentes que dedicaron tanto tiempo es haber vivido esta experiencia", afirmó.

El presidente también mencionó que el equipo ha tenido un nivel futbolístico que no se traduce en resultados. "La gran cantidad de derrotas consecutivas también es un factor a considerar", señaló. 

Además, Amor reconoció que la situación económica del club limita las posibilidades de incorporar jugadores de calidad, lo que se traduce en una desventaja competitiva. En ese sentido, dijo: "No estamos en condiciones igualitarias de competir".

En cuanto al futuro, Amor señaló que el plan del club se centra en mejorar la infraestructura y atraer a jóvenes talentos. "Necesitamos tener un colegio y una pensión buena para que los chicos elijan a Río Cuarto para su vida profesional futbolística", explicó. 

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Entrevista de La Cadena del Gol.

Lectura rápida

¿Qué situación enfrenta Estudiantes de Río Cuarto? Se encuentra en una situación crítica, a un paso del descenso a la Primera Nacional.

¿Quién es el presidente del club? El presidente es Luis Amor.

¿Cuál es la experiencia importante que menciona Amor? La experiencia importante es haber vivido 40 años de ausencia en la Primera.

¿Qué limita las posibilidades de incorporar jugadores? La situación económica del club limita las posibilidades de incorporar jugadores de calidad.

¿Cuál es el plan futuro del club? El plan se centra en mejorar la infraestructura y atraer a jóvenes talentos.

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