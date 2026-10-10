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Messi marcó un doblete para la goleada 4 a 0 de Inter Miami sobre DC United

Fue el primer partido del astro argentino tras su despedida de la Selección. Los otros dos goles los marcó Luis Suárez. Mirá todos los goles del partido.

10/10/2026 | 23:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Messi marcó un doblete para la goleada 4 a 0 de Inter Miami sobre DC United.

FOTO: Messi marcó un doblete para la goleada 4 a 0 de Inter Miami sobre DC United.

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  1.

    Audio. Inter Miami recibe a DC United en el primer partido de Messi tras retirarse de la Selección

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Inter Miami venció 4-0 a DC United este sábado en el Nu Stadium por la Major League Soccer (MLS), con una brillante actuación de Lionel Messi y Luis Suárez.

El delantero uruguayo abrió el marcador a los dos minutos de juego tras peinar la pelota Germán Berterame, y amplió la ventaja a los 38 del primer tiempo al aprovechar un rebote en el área chica.

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En el inicio del segundo tiempo, el capitán argentino recibió un centro de Suárez y firmó el 3-0 con una definición al primer palo.

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A los 14 minutos del segundo tiempo, el 10 rosarino selló el 4-0 definitivo con una maniobra individual impresionante tras una asistencia de Rodrigo De Paul.

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Con este doblete, el atacante alcanzó los 23 goles en el campeonato estadounidense y se mantiene como el máximo goleador del certamen.

La victoria le permitió al elenco conducido por Cristian "Kily" González cortar una racha de cinco partidos seguidos sin triunfos en el torneo local.

Por su parte, la escuadra de Washington acumuló su quinto encuentro seguido sin sumar de a tres en condición de visitante dentro de la Conferencia Este.

El próximo desafío del conjunto de Florida será administrar la ventaja en la tabla general frente a sus perseguidores directos en la competencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Inter Miami venció 4-0 a DC United en la MLS.

¿Quiénes fueron los protagonistas del encuentro? Lionel Messi y Luis Suárez destacaron en el partido.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se llevó a cabo este sábado.

¿Dónde se realizó el encuentro? Se jugó en el Nu Stadium.

¿Por qué es importante esta victoria? Permite a Inter Miami cortar una racha de cinco partidos sin triunfos en el torneo local.

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