River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la segunda categoría del fútbol argentino

FOTO: River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Marcos Acuña.

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River le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, que descenderá a la segunda división del fútbol argentino, ya que matemáticamente no tiene chances de permanecer en la categoría.

El único gol del encuentro, correspondiente a la decimosegunda fecha del Torneo Clausura, lo hizo Marcos Acuña a los seis minutos del primer tiempo.

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De este modo, el León del Imperio, que está último en la Zona B con solo seis unidades, jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.

Por su parte, el Millonario se metió en puestos de clasificación de los playoff.

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