River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la segunda categoría del fútbol argentino
El triunfo fue por 1 a 0. El gol del Millonario lo hizo Marcos Acuña. El equipo cordobés perdió la categoría y volverá a jugar en la Primera Nacional. Transmitió Cadena 3.
FOTO: River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Marcos Acuña.
River le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, que descenderá a la segunda división del fútbol argentino, ya que matemáticamente no tiene chances de permanecer en la categoría.
El único gol del encuentro, correspondiente a la decimosegunda fecha del Torneo Clausura, lo hizo Marcos Acuña a los seis minutos del primer tiempo.
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De este modo, el León del Imperio, que está último en la Zona B con solo seis unidades, jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.
Por su parte, el Millonario se metió en puestos de clasificación de los playoff.
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Lectura rápida
¿Qué equipo se enfrenta a River? River se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el sábado a las 21:30.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se jugará en el Estadio Monumental.
¿Cuál es la situación actual de River? River está noveno en la Zona B con 13 puntos y necesita ganar para clasificar a los playoffs.
¿Cómo le está yendo a Estudiantes de Río Cuarto? Estudiantes marcha último en la Zona B con solo seis puntos y lucha por no descender.
[Fuente: Noticias Argentinas]