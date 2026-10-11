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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 15°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 88%.

11/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una sensación de ambiente húmedo. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse al salir.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se prevén condiciones de lluvia ligera. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°. El martes 13, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°. El miércoles 14, la mínima será de 14° y la máxima de 17°. Finalmente, el jueves 15, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 16°.

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