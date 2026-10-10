Lionel Messi reflexiona sobre su retiro de la Selección: "Defendí esta camiseta con el alma"

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- La Selección argentina, en conjunto con su marca característica, reveló un video de Lionel Messi, donde expresó cómo se sentía previo al partido de su retiro del conjunto nacional que protagonizó en la goleada 3-0 frente a Benín el pasado 6 de octubre en el estadio Monumental: "Tranquilo, ansioso porque llegue el partido, pero disfrutando de este último día en este lugar que tanto disfruté".

Messi se dispuso a brindar su opinión en un juego donde imaginó qué le diría a un Lionel de seis años y qué palabras escucharía de uno de 80; además de dedicarles unas últimas palabras al hincha argentino que lo apoyó y acompañó durante más de dos décadas, donde a su vez mencionó por qué nunca perdió sus rasgos argentinos a pesar de haber emigrado desde muy chico.

Lionel imaginó qué palabras le diría al Messi de 6 años: "Que disfrute más las cosas en el fútbol, es muy difícil conseguir cosas; me pasó que yo conseguía algo y ya estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar; no sé si soy consciente, todavía, de todo lo que logré en el fútbol, lo que conseguí a nivel grupal, a nivel individual".

Posteriormente, el astro argentino describió las palabras que recibiría de su versión con 80 años: "Que disfrute de este día, porque voy a dejar un lugar al cual disfrutaba venir, lo hice durante más de 20 años y no es fácil dejarlo".

También opinó sobre la actitud de los argentinos, describiéndolos como "especiales" y "diferentes a todos", y resaltó que en el fútbol son distintos porque "lo vivimos de una manera que es difícil de explicar y de entender".

En este sentido, describió cómo llegó a esa conclusión sobre los argentinos: "Lo aprendí en el día a día, en la vida, con los años. Si bien me fui desde muy chiquito a España, nunca dejé de sentirme lo que fui siempre, un chico de barrio que tenía un sueño; como la mayoría que sueña con ser jugador de primera división; lo mío después fue mucho más de lo que había soñado, soy feliz de ser lo que soy, de dónde nací y de todo lo que viví".

Por último, se deshizo en elogios con un mensaje emocionante hacia los hinchas, donde agradeció por el apoyo durante su trayectoria con la Selección, además de reiterar el "orgullo" por defender la celeste y blanca donde recordó: "Me tocó perder, me tocó ganar, pero el vestir esta camiseta está por encima de cualquier cosa" y de esa manera la intentamos o la intenté defender, "siempre pensando en darle una alegría a ustedes, al país y gracias a Dios creo que lo hemos conseguido". Así que "me voy satisfecho por, de alguna manera, haber cumplido con ustedes".