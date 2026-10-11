Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, el clima en Córdoba se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. La temperatura mínima se registrará en 9° y la máxima alcanzará los 16°. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 83%, lo que generará una sensación térmica de 13°. Es recomendable llevar abrigo si se planea salir durante el día.

Actualmente, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes cubiertas, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el noreste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera que la mínima sea de 9° y la máxima de 16°. Las condiciones de viento y la alta humedad pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se sugiere estar preparado para el frío, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica que el lunes 12 de octubre la mínima será de 14° y la máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 13, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con cielo nublado. El miércoles 14 se prevén lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 14° y 17°. Finalmente, el jueves 15 se espera una mejora en las condiciones, con una mínima de 12° y una máxima de 23°.