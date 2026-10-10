Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

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El número de sorteo 13055 de la quiniela turista se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3148, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3148

2° 7987

3° 3620

4° 1016

5° 9155

6° 1251

7° 8265

8° 1498

9° 3424

10° 6662

11° 3519

12° 1862

13° 5852

14° 0304

15° 8137

16° 9583

17° 2032

18° 4532

19° 0316

20° 4099