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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

El sorteo número 13055 de la quiniela turista se realizó el sábado 10 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3148, que se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".

10/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13055 de la quiniela turista se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3148, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3148
2° 7987
3° 3620
4° 1016
5° 9155
6° 1251
7° 8265
8° 1498
9° 3424
10° 6662
11° 3519
12° 1862
13° 5852
14° 0304
15° 8137
16° 9583
17° 2032
18° 4532
19° 0316
20° 4099

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13055 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3148.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3148, 2° 7987, 3° 3620, 4° 1016, 5° 9155.

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