Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.
El sorteo número 13055 de la quiniela turista se realizó el sábado 10 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3148, que se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13055 de la quiniela turista se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3148, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto que habla).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3148
2° 7987
3° 3620
4° 1016
5° 9155
6° 1251
7° 8265
8° 1498
9° 3424
10° 6662
11° 3519
12° 1862
13° 5852
14° 0304
15° 8137
16° 9583
17° 2032
18° 4532
19° 0316
20° 4099
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13055 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3148.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3148, 2° 7987, 3° 3620, 4° 1016, 5° 9155.