Franco Colapinto se mostró autocrítico tras su actuación en la Qualy del GP de Singapur

Buenos Aires, 10 octubre (NA) - El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, fue muy autocrítico respecto a su papel en las clasificatorias al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. "Fue un desastre" afirmó.

"En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo" dijo Colapinto después de una jornada en la que abandonó en la carrera sprint y quedó eliminado en la Q2.

Cabe destacar que el argentino debe reponerse después del Gran Premio de Azerbaiyán y el de Baréin, en los cuales no sumó puntos.

Si bien el circuito callejero de Marina Bay complicó las aspiraciones de Colapinto, también los problemas con el auto hicieron su aporte a una jornada para el olvido para el argentino.

"No entiendo bien por qué, en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero al final la Q2 terminó siendo un desastre", dijo el oriundo de Pilar al respecto.

Por último, Franco Colapinto habló de la gran carrera que tendrá lugar este domingo: "Intentaremos mejorar mañana, es difícil pasar acá, pero intentaremos".