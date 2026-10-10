Cristiano Ronaldo suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa tras conflicto con el DT

FOTO: Cristiano Ronaldo está en un mal momento con la Selección de Portugal.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha decidido abrir un expediente contra Cristiano Ronaldo y ha impuesto una suspensión provisional al delantero tras su abrupta salida de la concentración del equipo nacional, motivada por diferencias con el técnico Jorge Jesús.

A través de un comunicado, el Comité Disciplinario de la FPF ha catalogado el proceso como "urgente" y lo ha derivado a la Comisión de Instrucción Disciplinaria.

El conflicto se originó cuando Cristiano Ronaldo abandonó la concentración el 30 de septiembre, justo antes de finalizar la gira de la UEFA Nations League, lo que generó gran revuelo en el ámbito deportivo.

El enfrentamiento entre CR7 y el entrenador se produjo durante un partido contra Noruega, cuando el futbolista realizó un precalentamiento de casi 30 minutos, pero Jorge Jesús decidió no incluirlo en el partido.

Después de esta decisión, ambos mantuvieron una discusión, y el astro portugués se retiró del plantel, manifestando su descontento por lo que considera un "destrato" hacia su persona. El entrenador, por su parte, defendió su decisión al afirmar que tiene la autoridad para tomar las decisiones que considere necesarias.

Es importante señalar que la relación entre Cristiano Ronaldo y la Selección ha estado deteriorándose desde hace varias semanas. A pesar de esto, el jugador no ha hecho pública su intención de finalizar su ciclo con el equipo nacional.

En el comunicado emitido, se menciona que Cristiano ya anticipaba la posibilidad de un castigo por parte de la Federación, y que, tras la resolución del caso, evaluará si continuará o no a disposición del equipo nacional.