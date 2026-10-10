El Aeropuerto Internacional de Tocumen refuerza la seguridad tras el sismo de magnitud 7,2 en Panamá

FOTO: Vehículos circulan tras un sismo en el Corredor Sur de la Ciudad de Panamá.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado al este de la Ciudad de Panamá, anunció que continúa implementando medidas preventivas tras el sismo de magnitud 7,2 que tuvo lugar el viernes, buscando así garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en sus instalaciones.

La autoridad aeroportuaria especificó en un comunicado que se suspenden temporalmente los despegues y aterrizajes cada vez que se registra una réplica, para permitir la inspección de las pistas, calles de rodaje, plataformas y otras instalaciones del aeropuerto.

Las operaciones se reanudan apenas finalizan las revisiones y se confirman las condiciones de seguridad, según la información disponible de la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad destacó que sus equipos están trabajando arduamente en estas inspecciones para asegurar la continuidad segura de las operaciones, tal como lo reporta la agencia Xinhua.

Además, se mencionó que se mantiene coordinación con las aerolíneas para reorganizar los vuelos, aunque estas interrupciones pueden ocasionar nuevos retrasos y modificaciones en los horarios.

El aeropuerto instó a los pasajeros a mantener la calma, seguir las indicaciones del personal aeroportuario y estar en contacto con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.

El sismo de magnitud 7,2 que afectó a Panamá el viernes resultó en 27 personas heridas y ocasionó daños en viviendas, edificios públicos, comercios, iglesias e infraestructura vial, de acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Protección Civil.

Otro movimiento telúrico

Este sábado, otro sismo de magnitud 5,0 se registró a las 15:58 GMT en Panamá, según el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

El epicentro, que se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, fue inicialmente identificado a 7,73 grados de latitud norte y 80,95 grados de longitud oeste.