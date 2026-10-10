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Día Mundial de la Salud Mental: cinco hábitos cotidianos para mejorar el bienestar

El pediatra Enrique Orschanski destacó en Cadena 3 la importancia del descanso, la hidratación y el movimiento. También propuso reducir la dependencia de la aprobación en redes sociales y ayudar a otras personas.

10/10/2026 | 09:48Redacción Cadena 3

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Dormir lo suficiente, beber agua, mantener el cuerpo en movimiento, reducir la dependencia de la opinión ajena y ayudar a otras personas son los cinco hábitos que el médico pediatra Enrique Orschanski propuso revisar en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre.

En diálogo con Cadena 3, el especialista planteó acciones vinculadas con la vida cotidiana que, según explicó, pueden contribuir a mejorar el humor y el disfrute diario. Distinguió tres aspectos relacionados con las necesidades biológicas y otros dos asociados con las actitudes y los vínculos.

El primero es lograr un sueño suficiente y reparador, que permita descansar al cerebro y comenzar el día siguiente en mejores condiciones. Orschanski reconoció que se trata de uno de los objetivos más difíciles de alcanzar, porque muchas personas duermen sin conseguir un descanso adecuado.

El segundo punto es prestar atención a la hidratación. El pediatra señaló que beber menos agua de la que el organismo necesita puede influir en el bienestar cotidiano. También destacó que las necesidades varían según la edad, las características del cuerpo y las actividades de cada persona.

"Es muy notable cómo cambia el humor, cómo cambian las actitudes, cómo cambia el vínculo entre la gente cuando se bebe cotidianamente agua", sostuvo.

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La tercera propuesta es poner el cuerpo en movimiento. "Un cuerpo quieto es un cuerpo que se entristece", expresó. Para explicar su planteo, recurrió a la comparación con animales encerrados en espacios reducidos y señaló que la falta de movimiento cotidiano puede afectar la conducta y el ánimo.

En cuanto a las actitudes, Orschanski puso el foco en la relación con las redes sociales y en la dependencia de la aprobación de los demás. Propuso "dejar de esperar que los likes definan si soy bueno o malo" y reducir la expectativa permanente sobre las reacciones que generan las publicaciones.

El médico advirtió que esa dependencia puede alcanzar niveles elevados y afectar la salud mental de quienes quedan pendientes de los comentarios y las opiniones ajenas.

El quinto punto es la solidaridad. Orschanski invitó a dedicar menos tiempo a mirarse a uno mismo y prestar atención a las necesidades de otras personas, especialmente de quienes tienen mayor edad o requieren una ayuda concreta.

Entre los ejemplos, mencionó acompañar a alguien a cruzar la calle, ayudarlo a resolver una dificultad con el celular o colaborar para que pueda alimentarse mejor.

"Hay infinidad de acciones cotidianas" que permiten darle “otro sentido a lo que hacemos todos los días”, afirmó. Para el pediatra, esos gestos también pueden contribuir a encontrar un sentido en la propia vida.

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Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Cuáles son los cinco hábitos propuestos por Enrique Orschanski? Dormir suficiente, beber agua, mantener el cuerpo en movimiento, reducir la dependencia de la opinión ajena y ayudar a otras personas.

¿Quién es el autor de los hábitos mencionados? El médico pediatra Enrique Orschanski.

¿Cuándo se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental? El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el sábado 10 de octubre.

¿Dónde se realizó la entrevista con el especialista? La entrevista se realizó en Cadena 3.

¿Por qué es importante la hidratación según Orschanski? La hidratación es importante porque beber menos agua de la necesaria puede influir en el bienestar cotidiano.

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