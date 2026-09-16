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Aumenta el consumo de sustancias en personas con problemas de salud mental en Jujuy

Raúl Arguello, del Centro de Salud Mental El Umbral, alerta sobre el incremento del consumo de sustancias como respuesta a problemas de salud mental en Jujuy.

16/09/2026 | 14:27Redacción Cadena 3

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Crecen los problemas de salud mental y consumo

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    Audio. Aumenta el consumo de sustancias en personas con problemas de salud mental en Jujuy

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El director del Centro de Salud Mental y Adicciones El Umbral de Jujuy, Raúl Arguello, alertó sobre un incremento en el consumo de sustancias en personas que enfrentan problemas de salud mental.

Argüello explicó que “a veces las personas ante situaciones de salud mental, que pueden ser la ansiedad, la angustia, la tristeza, la depresión, recurren a aumentar su consumo”.

Este comportamiento genera un nuevo problema, ya que se convierte en una “manera de tapar el conflicto, de tapar el malestar, de no hablarlo, de callarlo, de no socializarlo”. Según el director, el problema de salud mental se agrava con el aumento del consumo de sustancias.

“Estamos sumando otro problema de consumo al que ya era un problema de salud mental”, agregó Arguello. Desde El Umbral, se pueden iniciar tratamientos con profesionales disponibles, que son “públicos y gratuitos” para quienes necesiten apoyo en sus situaciones.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué alertó Raúl Arguello? El incremento en el consumo de sustancias en personas con problemas de salud mental.

¿Quién es Raúl Arguello? El director del Centro de Salud Mental y Adicciones El Umbral de Jujuy.

¿Cuándo se produce el aumento del consumo? Ante situaciones de salud mental como ansiedad, angustia, tristeza y depresión.

¿Dónde se pueden iniciar tratamientos? En el Centro de Salud Mental y Adicciones El Umbral.

¿Por qué es un problema el consumo de sustancias? Porque agrava el problema de salud mental existente.

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