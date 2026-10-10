Navi Pillay califica de inaceptables las sanciones contra la Corte Penal Internacional

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) — La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, calificó el sábado las sanciones estadounidenses anunciadas contra la Corte Penal Internacional (CPI) de "inauditas e inaceptables", según publicaron medios internacionales.

"Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya (…) y, lo más importante, se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable", expresó.

Lo hizo a través de una videoconferencia, desde Núremberg, la sudafricana Navi Pillay, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo.

Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, subraya el sitio RFI.

Tras el anuncio del comité del Nobel, muy criticado por Israel, Estados Unidos indicó que prevé adoptar nuevas sanciones contra la CPI y este sábado, el presidente Donald Trump criticó a "Navi", a las autoridades de la premiación y a Noruega.