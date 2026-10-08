Desde el corazón del evento: la Feria del Libro de Rosario se vive en Cadena 3

La Feria Internacional del Libro de Rosario ya está en marcha y, una vez más, Cadena 3 dice presente para acompañar de cerca uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad. Con transmisiones en vivo, entrevistas y cobertura desde el lugar, la radio acercará a su audiencia cada detalle de una edición que durante 11 días reunirá literatura, cultura, periodismo y entretenimiento.

En la jornada inaugural, este jueves, Viva la Radio trasladó su estudio hasta la feria y realizó su emisión en vivo durante la tarde, con entrevistas y recorridas desde el predio. La propuesta se repetirá a lo largo de los próximos días, con presencia de Cadena 3 en distintos momentos de la programación para contar desde adentro todo lo que sucede en el evento.

La cobertura permitirá conocer a los protagonistas de la feria, dialogar con escritores, periodistas, editores y referentes de la cultura, además de reflejar el movimiento de los stands y las distintas actividades que forman parte de la programación.

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La edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Rosario se extenderá hasta el 18 de octubre y cuenta con más de 350 actividades. Organizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, junto con la Fundación El Libro, reúne a más de 50 librerías y editoriales de Rosario y otras ciudades.

La programación propone una agenda amplia y diversa, con presentaciones de libros, encuentros con autores, propuestas para las infancias, espacios dedicados a la historieta, los cómics y la novela gráfica, además de actividades vinculadas con la gastronomía y otras disciplinas.

Entre los invitados que pasarán por la feria aparecen nombres como Santiago Siri, Germán de los Santos, Teresa Donato, Rep, Pedro Saborido, Claudia Piñeiro, María Teresa Andruetto, Narda Lepes, Carlos Rottemberg, Reynaldo Sietecase, María O'Donnell, Luis Novaresio, Facundo Pastor y Selva Almada, entre otros.

Uno de los ejes destacados de esta edición es la propuesta para las infancias, que suma más de 40 presentaciones y un espacio especialmente diseñado para los más pequeños. También hay actividades destinadas a contingentes escolares, con recorridos por la feria y propuestas vinculadas con autores locales. Este año, además, se incorporó un apartado especial sobre Jorge Luis Borges, a 40 años de su fallecimiento.

Durante la cobertura de Cadena 3 también habrá espacio para conocer las distintas alternativas que ofrece la feria para quienes quieran llevarse un libro. Los visitantes pueden encontrar promociones bancarias, mesas de saldos y ofertas especiales de libreros y editores, con ejemplares desde los 8.000 pesos.

La feria tiene entrada gratuita y para ingresar es necesario obtener un código QR a través de su sitio oficial. El mismo código permite acceder durante todas las jornadas del evento.

Así, desde la jornada inaugural y durante los próximos días, Cadena 3 estará presente en la Feria Internacional del Libro de Rosario para contar sus historias, mostrar a sus protagonistas y acompañar a la audiencia en un recorrido por una propuesta que busca acercar los libros a lectores habituales y también a quienes todavía están descubriendo ese mundo.

La Feria del Libro se vive en Cadena 3, en vivo y desde el corazón del evento.